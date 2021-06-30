Artvin’deki 2 bin rakımlı Maden köyü ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla ilgi çekiyor

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Maden köyü, ahşap mimarisi ve geleneksel köy hayatları ile dikkat çekiyor. Köyde yaşayanlar yıllardır atalarından bıraktığı gelenekleri sürdürüyor.

Artvin’in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı ilçesi Şavşat’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Gürcistan sınırında yer alan Maden köyünde yaşayanlar, geleneksel köy hayatlarını devam ettiriyor. Ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla hayranlık uyandıran köy, tamamen ahşam mimariden oluşuyor. 2 bin 50 rakımda yer alan köyde yaşayanlar, genellikle çiftçilikle uğraşıyor. Atalarından öğrendikleri gelenek ve göreneklere bağlı yaşamayı devam ettiriyor. Ahşap mimarisinin ön plana çıktığı köyde, birbirine yakın evlerin komşuluk ilişkilerini geliştirildiğine inanılıyor.

Aralarında asırlık yapılarında yer aldığı 74 ahşap ev yıllara meydan okurken, köyün yaz aylarındaki muhteşem görünümü dikkat çekiyor.

Maden köyü ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının arasından bulunan ahşap evlerden oluşuyor. Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz köyün, havadan muhteşem görünümü hayranlık uyandırıyor.