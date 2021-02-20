Artvin’de zorlu kış şartlarında kuşlar için aş evi yapıldı

Artvin’de ormanlardaki biyolojik mücadelede önemli bir yere sahip olan kuşlar için aş evi yapıldı. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yapılan aş evlerinin içine yem konularak ormana asıldı.

Biyolojik mücadeleye destek olan kuşların ormanlarda zarar veren böceklerle beslenerek doğal dengenin korunmasında önemli bir yere sahip olması nedeniyle Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için aş evi yaptı. Hazırlanan aş evleri kentte bulunan ormanların belli bölgelerine asılarak içerisine yem bırakıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya yaptığı açıklamada, "Kış ayları kuşlar için zorlu bir süreç. Biyolojik mücadeleye destek olan kuşlar ormanlarda zarar yapan böcekler ile beslenerek doğal dengenin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl kuşlar için aş evleri yaparak belli aralıklarla yoğun geçen kış şartlarında ormanlara asıyoruz. Doğada biyolojik savaşta önemli rol oynayan böcekçil kuşların beslenmesine, korunmasına ve çoğalmalarına destek oluyoruz. Bu şekilde zararlı böceklerin aşırı bir şekilde çoğalmalarını engelleyerek onların doğal denge sınırında kalmalarını sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.