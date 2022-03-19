Artvin’de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri görüntülendi

Artvin’de sürüler halinde yaşayan ve yer çekimine meydan okuyan dağ keçilerinin muhteşem görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Kayaların usta tırmanıcıları olan Yaban Keçileri’nin sarp kayalıklardaki müthiş hünerleri kameralara yansıdı.

Artvin ve ilçelerinde sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin görüntülendi. Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, kayalık alanlarda hünerleri hayranlık uyandırıyor. Bazen beslenmek amaçlı çıktıkları kayalıkları, bazen de diğer yaban hayvanlarından korunmak için kullanıyorlar.

Kayalıkların renginde oldukları için fark edilmeleri çok zor olan yaban keçilerinin bu kez görüntülendi. Dik ve dümdüz kayalardaki çevikliğiyle gezen yaban keçileri rahatlıkla atlayıp zıplamaları gözlerden kaçmadı.

Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimini umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçileri, kayalık alanlarda zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar.