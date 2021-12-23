Artvin’de yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı. Yemleme çalışmasına Artvin Valisi Yılmaz Doruk eşlik etti.

Artvin’in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda gerçekleşen yemleme çalışmasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaban hayvanları için değişik bölgelere ot ve buğday bırakıldı.

Yemleme çalışmasına katılarak doğaya yem bırakan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin’de iki gündür yoğun kar yağışı yaşandığını söyledi. Artvin’in doğal güzelliğinin yanı sıra yaban hayatıyla da zengin bir şehir olduğunu ifade eden Doruk, "Bugün ilimizin en önemli turizm merkezlerinden olan 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’ndayız. Kafkasör bölgemizde yaban hayatı bakımından zengin bir bölge. Yoğun kar yağışı sonrası, yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor. Böyle durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimizce, yemlemem yapılıyor. Kuşlar ve hayvanlar için doğaya ot ve yem bırakılıyor. Bizde bu çalışmaya katılmış olduk" dedi.

Doruk, 2021-2022 yıllarında gerçekleştirmesi planlanan yememle çalışmasının kentteki 10 Devlet Avlağı ve 1 yaban hayatı geliştirme sahasında özellikle yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde yapılacağını ifade ederek, “Kuşlar için özellikle yol kenarlarında ve şehir merkezlerinde yemleme yapılmaktadır. Yemleme çalışmalarında büyük memeli yaban hayvanları için saman, ot, sebze ve meyve artığı, kuşlar için de buğday, arpa ve mısır kullanılmaktadır” diye konuştu.

Doruk, yaban hayvanlarının tabi yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacıyla 2021-2022 yılında 175 ton yemleme çalışması planladıklarını, bugüne kadar da yaklaşık 6 ton civarında yemlemem yapıldığını söyledi.

Yemleme çalışmasına İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Aydemir, İl Afet Acil Durum Müdürü Salih Avcı, ve diğer ilgili personel katıldı.