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Artvin’de su samuru balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru, Artvin’de avladığı balığı yerken görüntülendi.

Çevre 09.04.2021, 11:09
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Artvin’de su samuru balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru, Artvin’de avladığı balığı yerken görüntülendi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri derede avlanan su samurunu fark etti. Görüntüleri kayıt altına alan ekipler, su samurunun avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunu, ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alıyor. Ekipler tarafında çekilen görüntülerde, su samurunun avladığı balığı buz gibi suyun içinde yediği anlar saniye saniye kayıt edildi.
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