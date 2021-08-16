banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komandolardan muhteşem klip...
Komandolardan muhteşem klip...
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Artvin’in Yusufeli İlçesinde taşan dere su baskınlarına neden oldu. Köprüler tıkandı yollar çamurlarla kaplandı. Bazı ev ve ahırlar sel sularında etkilenirken, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Çevre 16.08.2021, 01:22
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Artvin’in Yusufeli İlçesinde taşan dere su baskınlarına neden oldu. Köprüler tıkandı yollar çamurlarla kaplandı. Bazı ev ve ahırlar sel sularında etkilenirken, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış sonrası Barhal çayı taştı. Taşan dere su baskınlarına neden oldu. Bostancı, Esendal ve Mutlu gün köylerinde bulunan köprüler tıkandı, yollar su ve çamurla doldu. Dere kenarında bulunan bazı evler sel sularından etkilenirken, bir ahır ve içinde bulunan inek sel sularına kapıldı.

İlçede yağmur etkisini azaltmasıyla bölgede hazır bekletilen iş makineleri çalışmalarına başladı. Tıkanan köprüler açıldı, kapalı yolların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık