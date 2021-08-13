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Artvin’de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin’de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde küçük çaplı dere taşmaları meydana geldi. Şavşat’ta bazı tarım arazileri zarar görürken, Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolda kalan araçların yardımına ekipler koştu.

Çevre 13.08.2021, 19:34
Artvin’de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin’de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde küçük çaplı dere taşmaları meydana geldi. Şavşat’ta bazı tarım arazileri zarar görürken, Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolda kalan araçların yardımına ekipler koştu.

Uyarıların ardından Artvin’de beklenen yağışlar başladı. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura buladı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar görürken, yağışın durmasıyla hayat normale döndü.

Öte yandan Yusufeli ilçesinde etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı. Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu. Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.
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