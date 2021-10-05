banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Artvin’de ormanlar havadan izlenecek

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü drone ile hem ormanları izliyor, hem de ormancılık faaliyetlerinde kullanarak saha denetimi yapıyor.

Çevre 05.10.2021, 11:36
Artvin’de ormanlar havadan izlenecek

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü drone ile hem ormanları izliyor, hem de ormancılık faaliyetlerinde kullanarak saha denetimi yapıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan sahalarının kontrol ve denetimlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için havadan ölçüm yapabilen dronların kullanımına başlandı.

Ekiplerin kontrolündeki dronlarla, izinli sahalarda çok sayıda noktadan çekilen yüksek kaliteli fotoğraflar, bilgisayar ortamında çeşitli programlarla bir araya getirilerek, güncel arazi modeli (DEM), ortofoto haritası (TİF) ve sahaların 3 boyutlu güncel görünümü (KML) oluşturularak sahalarda daha detaylı ve teknik bir analiz yapılıyor.

Denetimlerin aynı zamanda kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkan sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında amacı dışında kullanım olup olmadığının da kontrolü yapılmasını sağlıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P