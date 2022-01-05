Artvin’de ölüme terk edilen atlar için bir destekte sanatçı Selçuk Balcı’dan geldi

Artvin’de tır üzerinde ölüme terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam’ın ardından bir destekte sanatçı Selçuk Balcı’dan geldi. Leman Sam’ın Artvin’de 8 Ocak’ta düzenleyeceği konsere Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı da eşlik edecek.

Artvin’de geçtiğimiz aylarda Kars’tan Kırgızistan’a kesilmek üzere götürülmek istenirken tır dorsesinde ölümü terk edilen atlar için ünlü sanatçı Leman Sam ve Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı konser verecek.

Artvin’de faaliyet gösteren Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Ardanuç ilçelerinde atlara yer temini ve ahır yaparak hayvanların kalacak yerlerini sağlamıştı. Bakım ve tedavilerini üstlenen HAYDİKO’ya destek sanatçı Leman Sam’ın ardından Selçuk Balcı’dan geldi. Atların bakım ve tedavisi için kullan için kullanılacak olan konser, 8 Ocak tarihinde Artvin’de gerçekleşecek.