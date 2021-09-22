Artvin’de meydana gelen heyelan nedeniyle 6 kişinin yaşadığı 1 ev boşaltıldı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 6 kişinin yaşadığı ev boşaltıldı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyünde gece başlayan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri, yapılan inceleme sonucu 6 kişinin yaşadığı evin arkasına heyelan geldiğini tespit etti. Ev tedbir amaçlı boşaltılırken, evde yaşayan vatandaşlar komşularının evine yerleştirildi. Ölü ve yaralının olmadığı heyelanda ekipler, bölgede çalışma başlattı.