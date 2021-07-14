Son Dakika
İran’da gençleri ‘kalıcı ve bilinçli evliliklere’ yöneltmek için devlet onaylı bir İslami flört uygulaması devreye sokuldu.
Artvin’de kartpostallık gök kuşağı manzarası
Artvin’in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çevre 14.07.2021, 14:10
Artvin’in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü Selant yaylasında sağanak yağmurun ardından oluşan gök kuşağı görüntüsü muhteşem manzara sundu. İki dağı birleştiren gök kuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Bölge halkından Durmuş Yazıcı, gök kuşağının eşsiz manzarasını kayıt altına aldı. Gök kuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.