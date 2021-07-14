banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!

Artvin’de kartpostallık gök kuşağı manzarası

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 14.07.2021, 14:10
Artvin’de kartpostallık gök kuşağı manzarası
banner502

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü Selant yaylasında sağanak yağmurun ardından oluşan gök kuşağı görüntüsü muhteşem manzara sundu. İki dağı birleştiren gök kuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Bölge halkından Durmuş Yazıcı, gök kuşağının eşsiz manzarasını kayıt altına aldı. Gök kuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner501