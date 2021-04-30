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Artvin’de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. 2 bin 200 rakımlı Yüncüler köyünde çığ gelmesiyle karla kaplı yolar ekiplerce temizleniyor.

Çevre 30.04.2021, 10:45
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Artvin’de karla mücadele Nisan ayında devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. 2 bin 200 rakımlı Yüncüler köyünde çığ gelmesiyle karla kaplı yolar ekiplerce temizleniyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Artvin’de İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yaylalar ve köylere ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Yüncüler Köyü yaylasına çıkmak isteyen vatandaşlar çığ nedeniyle yolun kapalı olduğu görünce ekiplere haber verdi. Yusufeli İl Özel İdaresi ekipleri çığ nedeniyle kapanan yayla yolunu uzun uğraşlar sonucu yeniden açtı. Ekiplerin zorlu mücadelesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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