Artvin’de kar suları eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi

Artvin’in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar suları eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi. Kaymakamlık taşkınlar için tedbirler aldı.

Kar yağışının kışın yoğun geçtiği Artvin’de havaların ısınmasıyla karlar eridi. Eriyen kar suları dereleri doldurdu. Yusufeli ilçesinden geçen Barhal çayı coştu. Köprüler taştı, ekipler taşkınlar için tedbirlerini aldı.

İlçe merkezinde Kananet Mahallesi’ne bağlanan köprü akşam saatlerinde yükselince, polis ekipleri araçların geçmesine izin vermedi. Olayı bir tehlikeye karşı Kaymakamlık tarafından iş makineleri gece boyunca teyakkuzda oldu. Tıkanan köprülere iş makineleri müdahale etti. Yükselen Barhal çayı gündüz, biraz da olsa şiddetini azalttı.