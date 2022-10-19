Artvin’de Kabisre Deresi ve yan kollarının taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli yağış sonrasında taşarak sel felaketine neden olan Kabisre Deresi ve yan kollarında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen taşkın koruma çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Kabisre Deresi ve yan kollarındaki taşkın kontrolü çalışmalarının tamamlanması ile Arhavi ilçesinde taşkın riskinin önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Akca "İş kapsamında; Kabisre Deresi sağ sahilinde ilk kademe bin metrelik taşkın koruma duvarı tamamlanmıştır. Sol sahilinde ise kazı ve elektrik, telekom hatları deplasesi yapılmış ve 700 m temel beton imalatı tamamlanmıştır. Beton elevasyon duvarlarına başlanmıştır ve 175 m elevasyon tamamlanmıştır. Kabisre Deresi ve Yan Kolları İnşaatının tamamlanması ile 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 ha tarım arazisi taşkınlardan korunacaktır" dedi.

Akca, Kabisre Deresi’nde yapılan taşkın koruma çalışmalarının yüzde 50 seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi.