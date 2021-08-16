banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kurlarda son durum ne?
Kurlarda son durum ne?

Artvin’de heyelan nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çevre 16.08.2021, 12:55
Artvin’de heyelan nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağış sonrası Barhal çayı taştı. Taşan dere su baskınlarına neden oldu. Bostancı, Esendal ve Mutlu gün köylerinde bulunan köprüler tıkandı, yollar su ve çamurla doldu.
Şiddetli yağışın ardından il merkezi olmak üzere Şavşat ilçesinde 5, Yusufeli'nde ise 4 ile toplamda 14 köy ile ulaşım sağlanamazken, kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor. Öte yandan, yağışının bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.

Yorumlar (0)
28°
açık