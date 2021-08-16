Artvin’de heyelan nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağış sonrası Barhal çayı taştı. Taşan dere su baskınlarına neden oldu. Bostancı, Esendal ve Mutlu gün köylerinde bulunan köprüler tıkandı, yollar su ve çamurla doldu.

Şiddetli yağışın ardından il merkezi olmak üzere Şavşat ilçesinde 5, Yusufeli’nde ise 4 ile toplamda 14 köy ile ulaşım sağlanamazken, kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor. Öte yandan, yağışının bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.