Artvin’de her gün yeni bir heyelan yaşanıyor

Artvin’de son bir haftadır her gün yeni bir heyelan vakası yaşanıyor. Son olarak bugün il merkezinin yakınında bulunan Sanayi mahallesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları heyelan sonucu dere yatağına düştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin-Erzurum karayolu üzerinde yaşanan taş düşme ve heyelan vakalarının ardından bugün Artvin’nde yeni bir heyelan daha yaşandı. Sanayi mahallesi esnafı yamaçtan çıkan sesler üzerine bölgeye gittiğinde heyelan anının saniye saniye cep telefonları ile görüntüledi. O anlar cep telefonlarına yansırken, vatandaşlar yaşanan heyelan vakalarının Kahramanmaraş depremleri sonrasında artmasına anlam veremediklerini belirttiler.