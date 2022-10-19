Artvin’de etrafı sularla çevrili çay fabrikası ilgi çekiyor

Artvin’in Borçka ilçesinde etrafı sularla çevrili yarım ada şeklindeki çay fabrikası görenlerin ilgisini çekiyor.

Karşıköy köyünde 2005 yılında inşa edilen Muratlı Barajı gölü suları yaklaşık 700 yapıyı su altında bıraktı. 2 bin kişi de yeni yerleşim yerine taşındı. Sular altında kalan Karşıköy’den geriye görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minare ile fabrika bacası, turistlerin de ilgi odağı oluyor. Baraj suları altında kalan çay fabrikasının yerine Muratlı Barajı gölünün kıyısına yapılan yeni çay fabrikası ise konumuyla ilgi çekiyor. Etrafı sularla çevrili yarım ada şeklindeki fabrika güzel bir manzaraya sahip.

Muratlı köyünde yaşayan İlker Özçelik (69), "Suyun altında cami var, çay fabrikası var, bakkal, kıraathane, evler var. Bu manzarayı görmek için köyümüze geliyorlar” dedi.

Eski çay fabrikasının ardından yeni çay fabrikasında da çalışan Şaban Yılmaz (63) ise, “Burada çok bina suyun altında kaldı. O günleri iyi hatırlıyoruz. Eski fabrikamız da iyiydi fakat yenisi daha iyi. Şu an ben çalışmıyorum ama çalışan arkadaşlarımız var. Bazen köye yelip fotoğraf çekenler oluyor. Gerek suda görünen minareleri gerekse yeni çay fabrikasını” ifadelerini kullandı.