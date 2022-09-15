Artvin’de Dağ Keçisi ailesi karayolunda görüntülendi
Artvin’de sürüler halinde yaşayan yüksek zirvelerde ve kayalıklar üzerinde yer çekimine adeta meydan okuyan dağ keçileri bu sefer karayolunda yavrularıyla birlikte görüntülendi.
Artvin’de sürüler halinde yaşayan yüksek zirvelerde ve kayalıklar üzerinde yer çekimine adeta meydan okuyan dağ keçileri bu sefer karayolunda yavrularıyla birlikte görüntülendi.
Artvin - Yusufeli karayolu üzerinde iki yavrusuyla birlikte zıplayan dağ keçileri yoldan geçen bir araç içerisindeki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Görüntüler anne keçi yavrularını karayolu dışına çıkarmak için çabalarken yavru keçiler yol ortasında zıplamanın keyfini çıkarttı. Sonunda iki yavru keçi kayalıklara kaçtıktan sonra anne keçi de gözlerden kayboldu. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, insanların yaşam alanlarında nadiren görüntüleniyor.
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