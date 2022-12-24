Artvin’de besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Kış mevsiminin çetin geçtiği Artvin’in Ardanuç ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte kış mevsimi Artvinli hayvan besicilerini zora soktu. Artvin’in Ardanuç ilçesi Güreş köyünde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Güreş köyü yaylalarında besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Köyde 600 küçükbaş hayvanıyla yetiştiriciliği yapan Kurtuluş Güler (43), hem soğuk havayla mücadele ediyor, hem de hayvanlarının bakımını yapıyor.

Geleneksel yöntemle besicilik yapan Güler, at üstünde sürüsünü otlatıyor. Günde 20 kilometrelik alanda geziyor. Otlağa ulaşmak için bazen kar, bazen yağmurla sürüsünü ilerlemesini sağlıyor. Sürü sahibi Güler, bu sabah çektiği fotoğrafta sürüsünü metrelerce uzunlukta tek sıra halinde yönetiyor.

Fotoğraflı sosyal medyada büyük ilgi görürken, sürünün başındaki koyunun verdiği poz gülümsetti.