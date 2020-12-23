Artvin’de baraj havzaları ağaçlandırılıyor

Artvin’de Çoruh nehri üzerinde yapılan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının havzası ağaçlandırılıyor.

Artvin’de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde kurulan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajları havzaları Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bu dört barajın havzasına 2020 yılına kadar 35 bin 750 adet fidanı toprakla buluşturdu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sadece bu yıl baraj havzalarına 20 bin 150 adet fidan dikti.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ”Artvin ilindeki baraj havzaları çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile erozyon neticesi oluşan toprak taşkının önüne geçilecek, barajların ömrü uzayacak, barajlardaki suyun kalite ve miktarı artacaktır. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında gelir getirici türler kullanılmasına önem verilerek yöre halkının ekonomisine katkı sağlanması hedeflenirken, yaban hayatı içinde yeni barınma alanları oluşturuluyor" ifadeleri kullanıldı.