Artvin’de anne ayı yavrusunu emzirirken kameralara takıldı

Artvin’de anne ayı ve emzirdiği yavrusu dron ile görüntülendi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafları ve görüntüleri çeken Halil Altun ile Mustafa Necati Sütçü, Şavşat ilçesinde doğada dronla çekim yaparken nadir görülen bir olaya şahit oldu. Dron pilotu Sütçü alan taraması yaparken kameraya anne boz ayı ile yavrusu takıldı. Sarp arazide gezinti yapan anne ayı, bir taşın üzerine oturarak yavrusunu emzirmeye başladı. O sırada dronu fark eden ayılar, ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.