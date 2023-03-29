Artvin’de 2 karaca karayolunda koşarken görüntülendi

Artvin’de iki karaca karayoluna indi. Araçların geçişinden panikleyen karacaların yolda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında 2 karaca gördü. Sürücü, karacanın karayolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağlık kesimden yolunu kaybetmesi sonucu karayoluna indiği düşünülen karacalar, daha sonra gözden kayboldu.