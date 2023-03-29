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Artvin’de 2 karaca karayolunda koşarken görüntülendi
ARTVİN’DE İKİ KARACA KARAYOLUNA İNDİ ARAÇLARIN GEÇİŞİNDEN PANİKLEYEN KARACANIN YOLDA KOŞMASI, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.
Çevre 29.03.2023, 11:25
Artvin’de iki karaca karayoluna indi. Araçların geçişinden panikleyen karacaların yolda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin’in Şavşat ilçesinde karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında 2 karaca gördü. Sürücü, karacanın karayolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağlık kesimden yolunu kaybetmesi sonucu karayoluna indiği düşünülen karacalar, daha sonra gözden kayboldu.