Artvin yaylaları beyaza büründü

Artvin’de soğuk hava etkisi devam ediyor. Yağış yüksek kesimlerde yerini kara bırakınca yaylalar şimdiden beyaz örtüyle kaplandı. 2 bin 450 rakımda bulunan Agara Yaylasında kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Doğu Karadeniz’de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Arhavi’nin 2 bin 450 rakımlı Agara Yaylası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen doğa fotoğrafçısı Emre Öztürk yaylanın yolunu tuttu. Beyaza bürünmüş yaylayı kayıt altına alan Öztürk, Ekim ayında 40 santimetreyi bulan yaylanın sessizliğinde dolaşarak bol bol fotoğraf çekti.