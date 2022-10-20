Artvin sonbaharda güzelliğiyle hayran bırakıyor

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla Orman Spor Kulübü’nün yaklaşık 250 kilometrelik Şavşat-Borçka eko turizm rotasında 2’incisini düzenlediği foto safari ile bölgenin eşsiz doğası fotoğraflandı. Etkinliğe sosyal medya fenomenleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşilin tonlarının yerini sarı, kırmızı, turuncu gibi renk cümbüşüne bıraktığı kentte kartpostallık görüntüler kaydedildi. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün turizme kazandırdığı Sahara Milli Parkı, Papart Vadisi, Borçka Macahel Vadisi ile Borçka Karagöl Tabiat Parkı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Etkinlikte fenomenler gündüz çektikleri fotoğrafların yanı sıra Papart Yaylası’nda gece çadırda konaklama anlarını da paylaştı. “İnsan, Doğa ve Spor” teması ile gerçekleştirilen foto safari, Şavşat Yavuzköy Seyir Tepesi’nden başlayarak, Şavşat Karagöl, Rutav Gölü, Balık Gölü, Arsiyan Yaylası, Papart Vadisi, Maral Şelalesi’nin ardından Borçka Karagöl ile devam etti. Katılımcılar iki ilçeyi birbirine bağlayan Macahell Geçidi’nde bulut denizi üzerinden gün batımını fotoğraflayarak programı sonlandırdı.

Marmaris’ten programa katılan Youtuber ve özel kanalda program yapımcı ve sunucu Sait Kılıçsallaysan, “Bir doğasever olarak bu safariye katılmaktan çok mutlu oldum. Artvin’e ilk kez geliyorum. İki gündür geziyoruz, yüzde 15’ini gördüm ama inanılmaz güzel bir yer çok, bakir bir alan. Eko turizm ve doğa turizmi açısından çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Burada yaklaşık 5 bölümlük bir belgesel çekmeyi planlıyoruz. Şu an iki bölüm çektik, bugünkü etkinliği de bir bölümlük program yapacağım. Artvin’in doğal güzelliklerinin tanıtılması için yapılmış güzel bir etkinlik. Orman Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin diğer ucundan bu ucuna gelmekte oldukça güçtü ama fazlasıyla değdiğini düşünüyorum" dedi.

Artvinli sosyal medya fenomeni Emrah Kara, "Eko turizm rotasındayız. Bugün Rutav Gölü’ndeyiz, Artvin Şavşat mevkiinde. Sonbaharın renklerini yaşıyoruz canlı bir şekilde. Birçok arkadaş çekimler yapıyor. Ben biraz daha havadan çalıştım. Profesyonel makinelerle çalışan arkadaşlar oldu. Renkler şu an gayet güzel. Hava biraz sisli, umarım ilerleyen saatlerde diğer rotalarda daha güzel çekimler olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Artvin Orman Spor Kulübü Başkanı Alim Çelik ise, “Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Orman Spor Kulübü olarak foto safari gezisini gerçekleştirdik. Geçen yıl bunun birincisini yapmıştık, bu sene ikincisini yaptık. Önümüzdeki yıl devam ettirerek geleneksel hale getireceğiz. Bu geziyle Artvin’in doğal güzelliklerini, ormanları ve eko turizm yollarının tanıtımını amaçlamaktayız” diye konuştu.

Orman Spor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Yıldırım da, “Bu seneki foto safari turumuzu iki gün olarak planladık. Bir gece kamp yaptık. Ardahan sınırı olan Sahara Geçidi’nden başlayıp, Borçka ilçemizde bitireceğiz. Şavşat’tan başlayıp Borçka’da bitireceğiz, iki ilçeyi görmüş olacağız. Bu kapsamda Artvin’de bu güzergahda görülmesi gereken en güzel yerleri gezdirmeye çalıştık. Foto safari etkinliğinde Şavşat’tan Borçka’ya kadar olan güzergahta Sahara Milli Parkı’ndan başlayıp Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Papart Yaylası’nda bir gece konakladıktan sonra Uğur köyü, Maral köyü, Maral Şelalesi, Camili ve Borçka Karagöl’le sonlandıracağız şimdi. Özellikle buradaki amacımız sonbahar renkleri şu an çok güzel bir renk geçişi var. Yeşil, kırmızı, sarı ve mavinin tüm tonlarını arkadaşlarımız görüntüleme imkanı buldu. Bu görüntülerin bütün doğaseverlere ulaşmasını sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öztürk, "Açıkçası kadrajıma takılan çok güzel videolar çektim. Canlı yayınlarımız oldu. Kampa arkadaşlarla birlikte katıldığımız oldu. Oldukça keyifliydi. Bizlere böyle bir geziyi düzenleyen Orman Bölge Müdürlüğü açısından da güzel bir etkinlik oldu. Yani buradaki arkadaşlarla kaynaşma imkanımız oldu. Yani hepimiz Artvin’de yaşıyoruz ama çoğumuz birbirini tanımıyor” dedi.