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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Çevre 07.10.2021, 17:07
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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