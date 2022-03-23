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Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Artvin-Ardahan devlet karayolu Sahara Geçidi saat 18.00 itibariyle yoğun tipi ve görüş mesafesi olmaması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Çevre 23.03.2022, 19:16
Artvin-Ardahan devlet karayolu Sahara Geçidi saat 18.00 itibariyle yoğun tipi ve görüş mesafesi olmaması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Artvin ve Ardahan Valilikleri müşterek kararı ile Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Dağı mevkiinde saat 18.00’dan itibaren yoğun tipi ve görüş olmaması nedeniyle hava koşulları düzelinceye kadar araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.