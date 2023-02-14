Arpada külleme hastalığına karşı ilaçlama uyarısı

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Arpada ’fungal’ hastalıklarından en önemlisi külleme hastalığı olup erken enfeksiyonlar özellikle bitkinin kardeş sayısına ve her başaktaki dane adedine etki eder. Orta yapraklarda yüzde 60 oranında hastalık belirtisi görülüyorsa geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır" dedi.

Arpada fungal hastalıklarından en önemlisinin külleme hastalığı olduğunu ifade eden Müdür Sağlam uyarılarda bulundu. Erken enfeksiyonlar özellikle bitkinin kardeş sayısına ve her başaktaki dane adedine etki ettiğini belirten Sağlam, "Geç görülen enfeksiyonlar ise daha çok kalite üzerine etkilidir. Hastalığın yüksek seviyelere ulaşması, yüzde 25’e varan verim kaybına neden olur. Bitkiye hastalığın bulaşmasıyla, dane dolumu tam gerçekleşmez ve dane kalitesi düşer. Hastalığın bulaşması, bitkiden bitkiye rüzgâr yoluyla taşınan sporlar sayesinde olur. Erken ekim ilkbaharda şiddetli enfeksiyon gelişimini teşvik eder. Ayrıca sık ekim ve fazla azotlu gübrelemeden kaynaklanan aşırı gelişme nedeniyle bitki örtüsü içinde hastalık etmeninin istediği koşullar oluşur ve hastalık hızla yayılabilir. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârlı hava gibi koşullarda sporlar hızlı bir şekilde yayılır. Spor oluşumu 5- 28 derece sıcaklıklarda görülebilir ancak 20 derece civarında en fazla çoğalma görülür" diye konuştu.

"Özellikle hastalığa yakalanmış yapraklarda zamanından önce sararma tipiktir"

Geç kalınmadan ilaçlama yapılması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Külleme hastalığı, Arpada fungal hastalıklarından en önemlisi olup sap ve başaklarında kolaylıkla teşhis edilebilir. Özellikle hastalığa yakalanmış yapraklarda zamanından önce sararma tipiktir. Orta yapraklarda yüzde 60 oranında hastalık belirtisi görülüyorsa geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ancak hastalık erken dönemlerde de görülebilir ve böyle durumlarda durum ilerlemeden ilaçlama yapılmalıdır. Erkenci çeşitler hastalığa daha hassas olup yağışlar ve sıcaklık gibi iklim faktörleri bu çeşitler üzerinde epidemi oluşturabilmektedir. Hastalık belirtileri görülmeye başladığında tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanmalı ve ilaçlar önerilen dozlarda yaprakların alt ve üst yüzeylerinin kaplanmasını sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Hastalığın yoğunluk ve devam etme durumuna göre 15 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır" şeklinde konuştu.