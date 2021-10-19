Armut ağacında sonbahar sürprizi

Sivas’ın Hafik ilçesinde armut ağacı sonbahar mevsiminde çiçek açtı.

Türkiye’nin en soğuk illerinden Sivas’ta sonbahar mevsimine rağmen Kış kendini hissettirmeye başladı. Sivas’ta kış soğuklarının yaşanmasına rağmen Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde tüm ağaçlar yapraklarını dökerken bir armut ağacı ise çiçek açtı. Armut ağacının sonbahar mevsiminde çiçek açtığını görenler gözlerine inanamadı.