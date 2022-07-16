Arjantin-Şili sınırında kar esareti

Arjantin-Şili sınırında bulunan dağ geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla mahsur kalan 400’ü aşkın kişi 4 gün sonra kurtarıldı.

Arjantin ve Şili’de yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle 9 Temmuz’da başlayan ve şiddetlenen kar fırtınası nedeniyle And Dağları eteklerinde 400’ü aşkın kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Çoğunluğunu kamyon şoförleri ve turistlerin oluşturduğu kişiler, 4 günlük kar esaretinin ardından kurtarıldı. Şili Bayındırlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada mahsur kalan tüm yolcuların tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Kar esareti son buldu

Arjantin-Şili sınırında bulunan dağ geçidinde 400’ü aşkın kişinin mahsur kaldığı olayda, yoğun sis ve kar yağışı yolları kapatmış ve görüş açısını sıfıra indirmişti. Geçitte uzun kamyon kuyrukları da oluşmuştu.