Arizona’da orman yangını: 2 bin 500 ev tahliye edildi

ABD’nin Arizona eyaletinin kuzeyinde çıkan iki orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 ev tahliye edildi.

ABD’nin Arizona eyaletinin kuzeyinde yer alan Coconino’ya bağlı Flagstaff’ın eteklerindeki iki farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yaklaşık 2 bin 500 ev de tahliye edildi. Coconino County Denetim Kurulu Başkanı Patrice Horstman, “Hepimiz güzel dağımızın yanışını izlemenin acısını hissettik. Tahliye edilenler ve evleri tehlike altında olanlar için bunun ne kadar zor bir zaman olduğunu biliyoruz” dedi.

Coconino’da acil durum ilan edilirken, yetkililer her iki yangının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Şu ana kadar 6 bin 600 dönüm alan kül oldu.