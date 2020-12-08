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ARHAVİ’DE YAPIMI DEVAM EDEN TIR PARKINDA İNCELEME

Artvin Valiliği tarafından yapımına karar verilen ve İl Özel İdare tarafından yapımına başlanan TIR parkında incelemelerde bulunuldu

Çevre 08.12.2020, 11:52
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ARHAVİ’DE YAPIMI DEVAM EDEN TIR PARKINDA İNCELEME
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ARHAVİ- Sarp sınır kapısında D-10 karayolu üzerinde oluşan tır kuyruklarının önüne geçebilmek, ayrıca şehir merkezinde artan tır yoğunluğunu azaltmak ve Sarp sınır kapısını rahatlatmak amacıyla kurulmasına karar verilen TIR parkında çalışmalar devam ediyor.

İlçe sınırları içeresinde oluşturulacak, Arhavi tır parkı sahası, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Çakmak ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

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#Artvin #tır parkı #arhavi
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