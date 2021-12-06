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Ardıç kuşu avlarken yakalandılar
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kaçak olarak ardıç kuşu avlayan 6 kişi yakalandı.
Çevre 06.12.2021, 15:47
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kaçak olarak ardıç kuşu avlayan 6 kişi yakalandı.
Andırın ilçesi kırsalında av koruma ve kontrol faaliyeti yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın, kaçak olarak 9 ardıç kuşu avladığını tespit etti.
6 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari işlem uygulandı. Şahısların avda kullandığı 2 adet tüfeğe de el konuldu.