Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan’ın Damal ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı. İki bin 540 rakımlı Ilgar dağında yağan kar sonrası ulaşımda da aksamalar yaşadı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde de etkili olan kar yağışı çocukları sevindirdi. Kar yağışı sonrası çocuklar minik kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.