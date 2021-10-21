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Ardahan’da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Ardahan’da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
Çevre 21.10.2021, 17:13
Ardahan’da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Ardahan’da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
Ardahan ovasında görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.