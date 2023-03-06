Ardahan’da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ardahan’da, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Ardahan’da, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gençlik Merkezi gönüllülerince, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için iki farklı noktaya yem bırakıldı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi maksadıyla yaban hayatında belirlenen bölgelerden Altaş köyü sulak alanı ile Ölçek köyü ormanlık alanına ot, sakatat ve yem bıraktı.

Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesi hedefleniyor.