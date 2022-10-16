Ardahan’da sis güzel görüntüler oluşturdu

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir sis bulutu altında kaldı.

Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Ardahan ovası ile Çamlıçatak ormanlık mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.