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Ardahan’da sis görsel şölen sundu

Ardahan’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle, Kura nehri ve Ardahan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Çevre 12.07.2022, 10:27
Ardahan’da sis görsel şölen sundu

Ardahan’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle, Kura nehri ve Ardahan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Ardahan’da sabah erken saatlerden itibaren Yoğun Sis etkili oldu. Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman on metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisin etkili olduğu Kura nehri ile Ardahan ovası zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan ovası ve Kura nehrinde etkili olan yoğun sis saat 09.30 civarlarında dağıldı.

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