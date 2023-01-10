Ardahan’da Sibirya soğukları: Göle eksi 24,6 derece

Ardahan’da etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ardahan’da şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hissedilir sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar Ardahan’da Sibirya’yı aratmayacak görüntüler oluşturdu. Cadde ve sokakların buz pistine döndüğü kentte, Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı Göle ilçesinde ise termometreler gece eksi 24,6 dereceyi gösterdi.

Soğuklarla mücadele ettiklerini söyleyen Şenol Bozkurt, bugün eksi 21 dereceyi bulan soğukla savaştıklarını söyleyerek, ’’Bugün eksi 21 dereceyi gördük Ardahan’da. Ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı. Gerçekten çok soğuk, birkaç gündür soğuklar etkiliydi ama bugün daha soğuk bir hava var’’ dedi.