banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahtapot salatası nasıl yapılır?
Ahtapot salatası nasıl yapılır?
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
"İyi ki varsın Eren" filmi geliyor!

Ardahan’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

Ardahan’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.

Çevre 26.07.2021, 19:20
Ardahan’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
banner502

Ardahan’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.

Ardahan’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış şeklinde başlayan yağmur daha sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli dolu yağışı sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı özellikle çiftçileri tedirgin etti. Sağanak yağışın Ardahan’da gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501