Ardahan’da kar yağışı etkili oluyor

Ardahan’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İl merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, yaya ve araç trafiğinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Özellikle kar ve tipinin trafik akışında zaman zaman sıkıntılar yaşattığı köy yollarında karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir tarafta da yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Hacıali köyünde engelli öğrencileri taşıyan minibüs tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan engelli öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla öğrenciler kurtarıldı.

Mart ayında Ardahan’a günübirlik kar yağdığını söyleyen Olcay Çağıl, ’’Kar berekettir. Kurak geçen bir yılın ardından yağan bu kar inşallah çiftçiye bereket sağlar’’ dedi.