Ardahan’da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte renkli ve güzel görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Beyaza bürünen şehir, oluşturduğu görüntülerle kendine hayran bıraktı.