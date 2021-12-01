Ardahan’da kar kalınlığı 30 santimi aştı

Ardahan’da gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Ardahan’da lapa lapa yağan kar sonrası çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekerken, özellikle sokak aralarında birçok araç mahsur kaldı.

Ana arterlerde kar küreme çalışmaları sürerken, belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Kar yağışı sonrası karla kaplı aracını temizleyen Ahmet Karadayı, "Uzun bir aradan sonra ilk defa böylesine kar yağıyor. Güne karla uyandık. Karla kaplanan araçlarımızı ve iş yerlerimizin önünü temizliyoruz. Kar berekettir’’ dedi.