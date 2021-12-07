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Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor
Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Çevre 07.12.2021, 09:20
Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.