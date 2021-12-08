Ardahan’da "buz kırma timi" iş başında

Ardahan Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte tehlike oluşturan saçaklardaki buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla kent merkezinde dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer yarım metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları tek tek temizlendi. Olası bir kazaya mahal vermemek için büyük bir titizlikle çalışan ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye merdiveni ile ulaştıkları buz sarkıtlarını tek tek kırarak temizledi. Ayrıca karla mücadele ekipleri tarafından yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları kırma çalışmaları da devam ediyor.