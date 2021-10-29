Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken, Ardahan’da araç camları buz tuttu.

Ardahan’da son günlerde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Etkili olan soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Termometrelerin özellikle gece ve sabah erken saatlerde eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte, araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra işe gitmek için yola koyuldu.

Ardahan’da soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Murat Morkoç, "Ardahan’da kış çilemiz yavaş yavaş başladı. Akşam ve sabah saatlerinde eksi 10 derece soğuğu hissediyoruz. Yakında kar yağışı da başlar. Fakat kar da yağsa biz bu memleketi seviyor ve severek yaşıyoruz" dedi.