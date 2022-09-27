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Ardahan’da 5 büyüklüğünde deprem
Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre 27.09.2022, 18:05
Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.08’de merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Deprem, Göle ilçe merkezi, Ardahan il merkezi ile Erzurum’un Oltu ve Horasan ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntının şiddetiyle çok sayıda vatandaş sokağa çıktı.