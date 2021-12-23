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Aralık ayında Başkent barajlarına yaklaşık 14 milyon metreküp su geldi

Başkent’te kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 14 milyon metreküp su akımı gerçekleşti.

Çevre 23.12.2021, 14:39
Aralık ayında Başkent barajlarına yaklaşık 14 milyon metreküp su geldi

Başkent’te kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 14 milyon metreküp su akımı gerçekleşti.

Dünyada küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık, Başkent Ankara’da da etkisini gösterirken son günlerde başlayan kar yağışı ile barajlarda su oranını az da olsa yükseltti. Ankara nüfusunu besleyen 7 barajdan 3’üne su akışı sağlayan havzalardan Işık Dağı Geçidi’nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, geçtiğimiz yıl aralık ayında barajlara 9,5 milyon metreküp su akımı gerçekleştiğini, bu yılın aralık ayının ilk 20 gününde ise bu rakamın yaklaşık 14 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Çankırı yolu üzerinde bulunan ve 2 bin 100 metrelik yükseltisi ile Ankara haritasının zirvesini oluşturan Işık Dağı mevkinde barajların su dolum tablosuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Öztürk, Başkent’teki kar yağışının memnuniyet verici olduğunu ancak henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.

“Aralık ayı bitmemesine karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan bir su akımı oluştu”

Ankara’da içme suyu barajlarını besleyen en önemli faktörün don hâlini alan yoğun kar yağışının sıcak havalarda erimesi sonucunda oluşan su akımları olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Barajlarımızdaki su miktarının artmasına neden olan en önemli etken kar yağışlarıdır. Havzalar yağan karın erimesiyle barajlarımıza su akışı sağlamaktadır. Şu anda da gelecekte de Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Eğrekkaya Barajlarımıza ciddi miktarda su akışı sağlayacak olan Işık Dağı Geçidi havzasında 3-4 gündür kar seviyesi 25 santimetreye ulaşmış bulunuyor. Her ne kadar bu yağışlar yüzümüzü güldürmüş olsa da asıl kar yağışlarının gelecek aylarda yoğunlaşmasıyla birlikte istenilen seviyelere çıkmasını umut etmekteyiz. Bu yıl henüz aralık ayı bitmemesine karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan bir su akımı oluştu. Geçen yıla oranla 4,5 milyon metreküp daha fazla su gelmiş olması az da olsa sevindirici. Bunun asıl kar yağışlı dönem olan ocak, şubat ve mart aylarında daha da artmasını bekliyoruz.”

Barajların doluluk oranı yüzde 7,44

Barajların doluluk oranı (aktif kullanılabilir hacim) 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yüzde 7,44 olurken, su miktarı da 308 milyon 956 bin metreküp olarak ölçüldü. ASKİ verilerine göre Ankara’nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın (Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajları) toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu vurgulayan Öztürk, abone sayısı 2 milyon 483 bin 965 olan Ankara’da 21 Aralık’ta kente 1 milyon 289 bin 455 metreküp su verildiğini ifade etti. Başkent’te kişi başı tüketilen günlük su miktarı 237 litreye ulaşırken, ASKİ Genel Müdürlüğü, şeffaflık ilkesi doğrultusunda barajlardaki su miktarını dijital sensörler ile anlık ölçerek, resmi internet sayfasında açıklamaya devam ediyor.

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