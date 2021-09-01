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Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir aracın içinde sıkışıp çıkamayan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Çevre 01.09.2021, 15:05
Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir aracın içinde sıkışıp çıkamayan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde meydana geldi. Remzi Ulaş, kullandığı hafif ticari araç ile seyir halindeyken aracın motor kısmından kedi sesi duydu. Aracını durdurduktan sonra motor kaputunu kaldırıp kediyi arayan Ulaş’ın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bir süre çalışma yapan ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtararak sokağa bıraktı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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