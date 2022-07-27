Araçta bulunan kınalı keklik kuşları koruma altına alındı

Aksaray’da devriye atan jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan ve avlanması yaksak olan 4 kınalı keklik kuşu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Ankara Karayolunda devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kontrol esnasında araçta kuş olduğunu gören jandarma ekipleri, kuşlar üzerinde yaptığı incelemede kuşların avlanması yasak olan kınalı keklik kuşları olduğunu tespit etti. Künyelerinin ve nakil izinlerinin olmadığı tespit edilen kuşlara jandarma ekiplerince el konulurken, kuşlar Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü Ahmet A. (58) isimli şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten toplamda 7 bin 956 TL idari para cezası kesildi.

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kınalı kekliklerin yapılan kontrolü neticesinde kanatlarının tüy kısımlarının kesilmiş olduğu ve uçma yeteneklerini kaybettikleri tespit edildi. Kınalı keklikler tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılarak tekrar doğaya bırakılabilmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Konya ilindeki Bahri Dağbaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne sevk edildi.